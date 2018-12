Lr Vicenza V., Colella: "Gonzalez? Ci piace, non ne avremmo parlato"

© foto di Federico Gaetano

Il tecnico del LR Vicenza Virtus Giovanni Colella ha parlato in conferenza stampa anche delle voci che vogliono il club interessato Pablo Gonzalez, attaccante attualmente svincolato: “Abbiamo parlato di lui come di altri, ma è un giocatore che piace, altrimenti non ne avremmo parlato. - spiega Colella come riporta Trivenetogoal.it - Il problema è economico? Si. Se altri offrono di più o si mettono in competizione diventa un problema, questo senza fare nomi. Ganz? Se ne sono detti tanti”.