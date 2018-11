© foto di ATP

L'attaccante del LR Vicenza Virtus Stefano Giacomelli in un'intervista rilasciata al Corriere del Veneto ha parlato del suo rapporto con la piazza biancorossa dopo un'estate non semplice: “Sono stati giorni molto difficili per me, perché ho ricevuto critiche e a volte offese pesanti, e la cosa mi ha fatto male perché non credo di essermeli meritati. A Vicenza ho sempre dato il massimo, ci sono state stagioni molto positive come quella in cui abbiamo sfiorato la serie A, altre in cui le cose sono andate male. Ma il mio attaccamento a questi colori è sempre stato totale. - continua Giacomelli - Ho sempre voluto restare perché qui mi sento a casa. Volevo fortemente partecipare a questo nuovo progetto e a desso sono molto contento di quello che, insieme ai miei compagni, stiamo facendo. La nostra forza è il gruppo, unito e compatto che crede in quello che fa e lavora duro ogni giorno per migliorarsi sempre".