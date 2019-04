© foto di Marcello Casarotti/TuttoLegaPro.com

Il presidente del LR Vicenza Virtus Stefano Rosso dalle colonne de La Gazzetta dello Sport suona la carica in vista dello sprint finale dl campionato: “Non conta ciò che è stato, ma il presente e il presente ci dice che ci sono ancora cinque partite da vincere per conquistare i play off e arrivarci al meglio. Se vogliamo andare avanti dobbiamo essere tutti uniti: società, squadra, tifosi e media, perché solo così si può vincere. Bisogna crederci fino alla fine, fino all’ultima partita. - continua Rosso junior - Qui non c’era nulla quando siamo arrivati, abbiamo costruito in pochi mesi cose che si fanno in anni. Il progetto-azienda è importante, ci vuole tempo, anche se è chiaro che una società di calcio vive di risultati e senza quelli il piano industriale non è fattibile, ma le due cose vanno in parallelo. E a chi chiede se stiamo pianificando il futuro rispondo che lo facciamo tutti i giorni, in azienda e nel Vicenza”.