LR Vicenza V, Rosso: "Vincere? Speriamo di non metterci 10 anni come l'Inter"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nel corso di una serata di beneficenza il patron del L.R. Vicenza Virtus Renzo Rosso ha parlato della corsa promozione dei veneti: “Volevo avere un incontro con la città e la squadra e vivere insieme il Natale e capire quante cose belle e moderne possiamo fare con questa società, diventando un modello da imitare in tutto il mondo. Speriamo di non metterci dieci anni come l’Inter per vincere, il nostro programma è un po’ più breve anche se vincere non è così facile. Abbiamo detto fin da subito che questo era un anno zero, ma se avremo fortuna potremo vincere ancora questo campionato e a gennaio faremo qualche innesto che potrà darci una mano. - continua Rosso come riporta Trivenetogoal.it - Il primo business plan è di arrivare in a in 5 anni poi siamo fortunati e accade anche in meno. Non mi aspettavo una pressione così importante e di conseguenza una responsibilità così importante, a Vicenza devi essere molto freddo e con i piedi per terra”.