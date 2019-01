© foto di Jacopo Duranti/tuttolegapro.com

Il futuro di Cristian Andreoni sarà lontano da Vicenza. Il terzino, in scadenza di contratto, infatti è in procinto di trasferirsi all’Ascoli che ha presentato una proposta al calciatore. Una volta partito Andreoni il club veneto andrà alla caccia di un sostituto che potrebbe essere quel Simone Salviato in uscita da Padova.