© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Uno striscione polemico, firmato dalla Curva Sud, è apparso nella serata di ieri all’esterno dello stadio Menti di Vicenza. “Co le Ciacole no se impasta fritole” (Con le parole non si impastano le fritole NdR) questo quanto scritto dagli ultras biancorossi che chiedono alla società più fatti e meno parole per risalire la classifica e andare alla caccia della promozione in Serie B dopo l’ennesimo ribaltone in panchina con le dimissioni di Serena e il ritorno di Colella.