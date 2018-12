© foto di Matteo Papini/Image Sport

Dopo diversi mesi da svincolato di lusso per Pablo Gonzalez sembra essere arrivato il momento di tornare in campo. Oltre al Monza, che al momento è in pole position, infatti anche il LR Vicenza Virtus avrebbe presentato un’offerta – contratto semestrale con rinnovo automatico in caso di promozione in Serie B – all’esperto centravanti, ma l’argentino al momento avrebbe rifiutato chiedendo un contratto di un anno e mezzo a cifre piuttosto alte. Lo riferisce Trivenetogoal.it spiegando che sul giocatore ci sarebbero anche alcuni club esteri.