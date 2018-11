LR Vicenza Virtus, non solo Cinelli. Anche Paghera nel mirino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non c’è solo Antonio Cinelli, un ex, nel mirino del LR Vicenza Virtus per rinforzare la mediana a gennaio. Il club veneto, come rivela Tuttoc.com, avrebbe messo nel mirino anche un altro calciatore svincolato come Fabrizio Paghera, classe ‘91, reduce dall’esperienza all’Avellino.