L.R. Vicenza Virtus, Rosso: "Il titolo sportivo lo abbiamo già"

E' trivenetogoal.it a seguire la consueta diretta Instagram del presidente del L.R. Vicenza Virtus Stefano Rosso, che parla anche del titolo sportivo del vecchio Vicenza, revocato è custodito dalla FIGC:

“Abbiamo già un titolo sportivo quello del Bassano che abbiamo usato per l’iscrizione e per la creazione del L.R. Vicenza Virtus. Quello del Vicenza Calcio non è più acquistabile, abbiamo acquistato tutto quello che potevano del Vicenza e che noi siamo Vicenza a tutti gli effetti”