LR Vicenza Virtus, salta definitivamente l'arrivo di Troiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La trattativa fra Virtus Entella e LR Vicenza Virtus per il centrocampista Michele Troiano è definitivamente saltata. Lo riporta Trivenetogoal.it spiegando che le parti, dopo il no del giocatore a luglio alla proposta biennale dei veneti, avevano riavviato i contatti per trovare la quadra senza però arrivare alla fumata bianca, con il Vicenza che si era cautelato con l'acquisto di Andrea De Falco che ricopre lo stesso ruolo del calciatore biancoceleste. Fumata bianca che ora non arriverà visto che da ambo le parti si parla di trattativa sfumata definitivamente.