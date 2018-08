L.R. Vicenza Virtus, un mercato ancora vivo. Soprattutto in entrata

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Un mercato ancora vivo quello del L.R. Vicenza Virtus, soprattutto sul fronte entrate: è atteso a breve l'arrivo del difensore del Cosenza Federico Pasqualoni, così come quello del centrocampista del Benevento Andrea De Falco, che, tra i due, sembra essere il più imminente, considerando che dal Sannio hanno fatto sapere che il tutto si dovrebbe sbloccare martedì, quando sarà definita la buonuscita tra i giallorossi e il calciatore. Sul difensore cosentino, invece, c'è stato un rallentamento, anche se tra lo stesso e il suo club di appartenenza è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo e il prestito in biancorosso.

Sul fronte offensivo, ancora in stand-by la posizione di Arthur Kevin Yamga, del Chievo Verona: Romaironi e Seeber, i due DS sono ancora in contatto, ma l'arrivo del giovane Matteo Rover alla corte di mister Colella potrebbe far saltare l'opzione.