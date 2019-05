LR Vicenza Virtus, volata fra Di Carlo e Zanetti per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo aver annunciato il nuovo direttore sportivo il LR Vicenza Virtus sta stringendo i tempi anche per l’allenatore a cui affidare il tentativo di salire in Serie B nella prossima stagione. Secondo quanto riferito da Trivenetogoal.it al momento ci sarebbe un testa a testa fra Domenico Di Carlo, bandiera biancorossa in uscita dal ChievoVerona, e Paolo Zanetti, legato al Sudtirol da un altro anno di contratto. Il primo sarebbe il favorito essendo in ottimi rapporti con Magalini e avendo già avuto diversi colloqui con la dirigenza vicentina.