Lucarelli: "Ero vicino alla Pro Vercelli, ma non ci fu accordo economico"

Come riferisce tuttoc.com, l'ex tecnico di Catania, Livorno e Tuttocuoio Cristiano Lucarelli, ai microfoni di Radio Sportiva, ha svelato un retroscena riguardante la possibilità estiva per lui di sedere sulla panchina della Pro Vercelli: "In estate abbiamo fatto una chiacchierata, poi non abbiamo trovato l'accordo anche per la politica della società di abbassare gli ingaggi. Gilardino ha iniziato bene ed è ambizioso, può essere la scelta azzeccata".