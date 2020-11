Lucarelli non si gode la sua super Ternana: "Curioso di vedere la squadra nelle gare storte"

Nove vittorie in dodici giornate. Miglior attacco e miglior difesa del Girone C della Lega Pro. Questa è la Ternana di Cristiano Lucarelli che oggi, dalle colonne del Corriere dello Sport parla della sua avventura alle Fere evidenziando però il fatto che niente sia ancora definito nella corsa verso la Serie B: “Per ora siamo riusciti a mettere in campo buona parte delle doti del nostro organico. Forse lo abbiamo fatto meglio della concorrenza che però resta valida e della quale non mi fido. […] Io sono curioso di capire come reagiremo quando ci saranno le partite storte. Spingo perché i ragazzi mantengano i piedi per terra ma voglio che diano sempre il massimo senza mollare un centimetro. Ci saranno anche le partite sporche, quelle difficili da venirne a capo e dove il lampo del singolo può decidere oltre i meriti guadagnati in campo. Noi di giocatori così, capaci di illuminare un pomeriggio grigio, ne abbiamo”.