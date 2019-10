Dopo poco più di un anno dall’addio, nell’estate 2018 per approdare – senza fortuna – alla guida del suo amato Livorno, Cristiano Lucarelli torna a sedersi sulla panchina del Catania, la squadra in cui ha fatto meglio nella sua breve carriera da allenatore. In terra etnea era arrivato dopo una lunga serie di esoneri (Perugia, Pistoiese, Tuttocuoio) e due campionato in cui era entrato in corsa (Viareggio e Messina) raggiungendo l’obiettivo salvezza.

Quella col Catania è stata l’unica stagione in cui ha guidato la squadra dall’inizio alla fine, mancando la promozione in Serie B nonostante i 70 punti conquistati in stagione e arrendendosi poi in semifinale play off contro la Robur Siena. Una stagione che la dirigenza etnea non ha scordato visto che dopo l’esonero di Camplone è andata diretta su Lucarelli battendo anche una folta concorrenza di altri club in Serie C. Ora toccherà al tecnico ripagare la fiducia facendo risalire la china ai rossoazzurri e magari riprendersi con due anni di ritardo quella Serie B sfumata nel 2018.