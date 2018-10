Lucchese, ancora dubbi sul nodo fidejussione

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Qualche piccola nube sul cielo sopra la Lucchese, almeno stando a quello che viene riferito da gazzettalucchese.it. Il riferimento è ovviamente alla fidejussione che il club, rientrando tra i 10 che la avevano stipulata con Finworld, avrebbe dovuto sostituire entro il 28 settembre, come richiesto da comunicato federale. Note ufficiali non sono mai arrivate, ma in conferenza stampa Arnaldo Moriconi fece sapere di essere in regola con tutto, anche se adesso emerge un particolare: la Lucchese avrebbe sì sottoscritto una ulteriore polizza, ma con un istituto diverso rispetto a quello dichiarato da Moriconi, che parlò di Fidimed. Pare invece che la polizza sia stata stipulata con la Cig Pannonia, una società finanziaria ungherese di Budapest, e presentata in questi giorni alla sede fiorentina della Lega Pro.

Viene quindi da chiedersi quali potrebbero essere gli scenari futuri: la squadra rischia ulteriore penalizzazione (otto punti) e multa da 350mila euro? Forse si, ma forse anche no, perché la validità della della garanzia sarebbe collegata alla data della stipula della stessa, probabilmente sottoscritta proprio il 28 settembre, nell'ultimo giorno utile.

Attesi sviluppi.