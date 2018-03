Lucchese, Arrigoni: "Con la Viterbese un pari che ci va stretto"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Marco Rossi/TuttoCesena.it

Per sette minuti aveva illuso la Lucchese della vittoria sulla Viterbese, poi è arrivato il pari dei laziali ma l'eccellente prestazione di Tommaso Arrigoni non è stata cancellata, così come non è in discussione l'importanza del punto ottenuto. Ma neppure il tempo di gioire che i rossoneri scenderanno in campo. TuttoC.com contatta proprio il centrocampista per un punto sulla situazione.

Una gara tosta e ben giocata quella contro la Viterbese, ci credevate davvero alla vittoria.

"Quella di martedì è stata una gara ben giocata da noi, abbiamo creato tanto e alla fine si, potremmo anche dire che è arrivato un punto importante, prima di scendere in campo avremmo detto che il pari ci andava bene, ma alla luce dei fatti è un risultato che ci va stretto, abbiamo messo sotto un avversario di grande qualità".

Risultato che vi proietta nel miglior dei modi a un vero tour de force che vi attende da qui a Pasqua. Ma intanto, come arrivate alla gara di sabato?

"Si, il punto ci dà morale e ha sicuramente accresciuto la nostra autostima, anche se quella non è mai mancata, perchè abbiamo sempre creduto in noia, anche nel periodo buio che abbiamo trascorso. Sabato ci giochiamo molto: il Prato ha necessità di vincere, noi con i tre punti faremmo un bel balzo in avanti. E' una partita già decisiva".

In un momento in cui si gioca ogni tre giorni, quanto pesa avere una rosa decimata da infortuni?

"Avere una rosa corta di sicuro non aiuta, ma chiunque scenda in campo dà sempre il massimo, e credo che proprio contro la Viterbese si sia visto. Crediamo in noi, io credo nella squadra e lo stesso i miei compagni, siamo sempre tutti pronti e carichi".

Dal punto di vista personale, come reputi la tua stagione?

"Sicuramente è stata una stagione importante, dove sono anche andato in rete per ben cinque volte, aspetto che mi mancava. Sicuramente posso far di più, ma spero di dare il massimo soprattutto in questo rush finale, dove voglio dare il mio contribuito per ottenere quanto prima intanto la salvezza. Poi vedremo".

Nota extra campo: sulle vicende societarie che idea ti sei fatto?

"Posso dire poco, alla fine per noi calciatori sono cose importanti ma di più lo è il campo, dobbiamo pensare solo a quello. Alle cose extra ci penserà chi di dovere, chi ha gli strumenti per farlo".