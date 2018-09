FIORENTINA, BIRAGHI NON SI MUOVE FINO A GIUGNO. NAPOLI PRONTO AD UN TRIS DI RINNOVI, MENTRE LA ROMA PENSA AI GIOVANI: DE JONG E LAINEZ. IL MILAN PUNTA MELEGONI, MENTRE IL TORINO E' PRONTO A BLINDARE IAGO FALQUE Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina e della Nazionale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

Casertana, passi avanti per l'attaccante Floro Flores

Padova, Mandorlini verso il reintegro in rosa

Coppa Italia Serie C, il Potenza vince e avanza nella competizione

V. Entella, Martinho: "Qui per tornare subito in Serie B"

La Sicilia: “Catania in B. Domani il giorno del... Giudizio”

Siena, in caso di Serie B occhi su Rolando della Samp

Casertana, colpo in attacco: ha firmato Floro Flores

Pro Piacenza, Ledesma: "Non sono qui per svernare"

Pro Vercelli, Secondo: "Fiduciosi per domani. Sappiamo di aver ragione"

Ternana, Ranucci: "Vogliamo la B. In tribunale o sul campo"

Anche il Pisa punta il terzino ex Siracusa Liotti

Robur Siena, Il ds Dolci: “Pronti in caso di ripescaggio”

Braida sul Monza: "Galliani e Berlusconi non possono stare senza calcio"

Ravenna, nota sulle voci societarie: "Nessuna trattativa in essere"

Massaro: "Se Berlusconi chiama per il Monza sarò a disposizione"

Potenza, Matino: "Ripagherò il club e il Parma. Obiettivo B? Per ora no"

Lucchese, arriva il giovane De Iorio per l'Under 16 di Bruno

Altre notizie Serie C

La Lucchese tessera per la propria formazione Under 16, diretta da Michele Bruno, Luca De Iorio, attaccante classe 2003 reduce da un biennio con le giovanili della Casertana. Il ragazzo campano, nativo di Sessa Aurunca, era corteggiato anche da club di A e B. Esterno offensivo di buona qualità ed abile nell'uno contro uno, De Iorio, prima di approdare a Caserta, aveva militato anche col Frosinone dopo aver mosso i primi passi nel Ceprano.

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy