Fonte: Tuttoc.com

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Piccolo spiraglio di luce per la Lucchese, che non vede comunque una definitiva risoluzione odierna al caos che si è creato a livello societario.

A ogni modo, questo pomeriggio al campo, era presente lo staff sanitario, che a questo punto domenica, in occasione della sfida contro il Gozzano, sarà presente; e proprio per questo confronto, valido per la 25^ giornata del torneo, è già stato pagato anche il servizio steward.