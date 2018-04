Lucchese, Baroni: "Due gare per centrare i playoff"

© foto di Federico De Luca

È uno degli under più interessanti di tutta la Serie C. E, da sabato, è anche tra coloro che, trai professionisti, hanno anche trovato la via del gol. Riccardo Baroni, difensore classe '98 della Fiorentina in prestito alla Lucchese, si è raccontato così ai microfoni de La Giovane Italia: "Arrivare in Serie C è per me è una soddisfazione e un’esperienza davvero formativa. Mi sono subito ambientato e pian piano ho conquistato la fiducia del mister per poi ritagliarmi un ruolo importante. Il gol alla Giana Erminio è stata un'emozione intensa, senza eguali. Adesso abbiamo due partite a disposizione. Se diamo il massimo arriviamo ai playoff. Sarebbe un gran risultato".