Aldo Castelli, attualmente azionista di maggioranza della Lucchese, come riportato sulle colonne de Il Tirreno, smentisce un accordo preliminare vantato da Pietro Belardelli per la cessione del club: "Ho letto dalle pagine de Il Tirreno che avrei firmato una scrittura privata datata 28 dicembre con cui mi impegnavano a cedere i 98% della Lucchese ad 1 euro. Ma non posso avere firmato nessuna scrittura privata, dal momento che non ho mai incontrato Belardelli e non so neppure come sia fatto fisicamente se non per averlo visto in foto".

Lo stesso Castelli, sull'accordo con Nuccilli, non approfondisce: "Io mi sono tirato indietro il 28 dicembre dopo quella conferenza stampa quando abbiamo capito che aria tirava e dal 12 gennaio a venerdì scorso sono stato fuori dall’Italia per impegni di lavoro. Moriconi? Non ci ho più parlato".