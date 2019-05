Fonte: TuttoC.com

Enrico Ceniccola, consulente dimissionario della Lucchese ma sempre accanto al proprietario Aldo Castelli, ha confermato ai colleghi di GazzettaLucchese.it la scelta di presentare un piano concordatario il 14 maggio prossimo all'udienza prefallimentare della società: "Confermo che ci muoveremo per portare avanti un concordato in bianco. All'udienza andranno solo i nostri legali e nemmeno il professionista che sta definendo il tutto. In questi giorni - aggiunge Ceniccola - si sono fatti vivi due soggetti disponibili a contribuire. Chi sono? Non lo so nemmeno io, si sono fatti vivi tramite un intermediario ma non è più il tempo dell'io vorrei.... Chi paga? Quando presenteremo il piano concordatario, lo diremo. Quanto serve? 6-700mila euro? Non è andato lontano dalla cifra". Infine Ceniccola svela da chi proviene la richiesta di fallimento: "A me risulta che arrivi da creditori, che vantano crediti per qualche centinaio di migliaio di euro".