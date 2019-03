Lucchese, colletta tra tifosi per gare con Pisa e Siena: raccolti 5mila euro

© foto di Claudia Marrone

Prosegue la mobilitazione dei tifosi in sostegno della Lucchese, attraverso il conto corrente appositamente attivato, e denominato "PRO LUCCHESE", attraverso il quale sarà possibile aiutare economicamente la squadra. A ieri, come riferisce gazzettalucchese.it, sono stati raccolti oltre 5200 euro e, come comunica Lucca United, una parte dell'importo è già stata utilizzata per bonificare anticipatamente il noleggio del bus con conducente per le prossime trasferte della Pantere, nelle vicine Pisa e Siena.