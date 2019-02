© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Dopo i problemi palesati domenica in occasione di Lucchese-Gozzano al 'Porta Elisa' che hanno portato alla chiusura della tribuna, bisogna intervenire d'urgenza perché la squadra rossonera giocherà nuovamente in casa contro l'Entella domenica prossima. Il Comune, proprietario dell'impianto, per bocca dell'assessore Stefano Ragghianti, ha comunque assicurato un intervento celere: “Oggi (ieri, ndr) è stato effettuato un primo sopralluogo – ha spiegato ai colleghi di GazzettaLucchese.it – dovremo intervenire nei prossimi giorni per eliminare il problema dal tetto della tribuna. Cercheremo di fare il possibile perché tutto sia a posto per domenica prossima e i primi rilievi, da questo punto di vista, sono confortanti: dovrebbero essere da rimuovere alcuni calcinacci distaccatosi per colpa delle infiltrazioni d'acqua. Non ci dovrebbero essere ulteriori problemi, ovvero di staticità della struttura. Poi dovremo naturalmente produrre una relazione ai Vigili del Fuoco. Contiamo di farcela”.