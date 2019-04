Fonte: www.tuttoc.com

I problemi in casa Lucchese non finiscono mai. Quest'oggi non riguardano la prima squadra ma le giovanili. Come riporta GazzettaLucchese.it, al complesso sportivo dell'Acquedotto è terminato il gas nella cisterna che alimenta l'acqua calda degli spogliatoi. Da oggi, per il settore giovanile, doccia fredda oppure una passeggiata fino allo stadio dopo l'allenamento. Serviranno 2mila euro per assicurarsi un nuovo pieno che garantisca nuovamente il riscaldamento sotto la doccia. Chissà se e quando arriverà.