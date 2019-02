© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Sempre peggio. La luca in fondo al tunnel proprio non arriva. Come riferisce Il Tirreno, nella giornata di ieri, il comune di Lucca ha fatto partire il decreto ingiuntivo di 93.500 euro nei confronti della Lucchese, relativo al mancato pagamento degli ultimi tre anni di affitto sia per lo stadio "Porta Elisa" che per i campi dell'Acquedotto, quartier generale della pantera. Il club, per tutta risposta, ha sostenuto di vantare crediti per oltre 65mila euro e ritiene anche di essere stata danneggiata a livello d’immagine per l’eco mediatica che ha preceduto l’emissione del sollecito di pagamento. Adesso non resta che attendere il giudice civile del tribunale.