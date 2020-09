Lucchese, Deoma: "Arriveranno tre innesti: portiere, difensore e il futuro numero 9"

Dalle colonne de La Nazione, il Ds della Lucchese Daniele Deoma ha fatto il punto della situazione circa il mercato: "Rispetto allo scorso anno abbiamo il tempo dalla nostra parte, visto che il mercato chiuderà alla fine del mese. E’, comunque, nostra intenzione completare una squadra che ritengo già competitiva così con tre nuovi innesti, uno per reparto. Ma aggiungo che a me i nomi non interessano. L’importante è che la scelta che andrò a fare, dopo una attenta valutazione, cada su elementi che abbiano ’fame’, che siano disposti a sacrificarsi per onorare al meglio questa che per me è una maglia prestigiosa. Abbiamo bisogno di un vice Coletta all’altezza, cioè di un portiere che sia affidabile, nella ipotesi che il nostro numero uno, che qualcuno, ma non io, ha scoperto essere un super dopo la partita di Firenze, non sia disponibile per un banale motivo. Anche se a Firenze non è sceso in campo Panariello, c’è la convinzione che possa servire un altro difensore di un certo spessore e personalità. E siccome è notorio che mister Monaco gioca abitualmente con due ali che devono andare fino in fondo per dettare il cross a centro area, il futuro numero 9 della Lucchese dovrà essere un giocatore forte nel gioco aereo, pronto a fare a sportellate nell’area di rigore avversaria. Oltre a queste caratteristiche tecniche, deve essere uno disposto a sacrificarsi assieme al resto del gruppo. Non mi stancherò mai di ripeterlo".