Lucchese, duro comunicato dopo la conferenza del ds Obbedio

La conferenza stampa tenuta nella giornata di ieri dal direttore sportivo della Lucchese, Antonio Obbedio non è andata giù alla società rossonera. Questo il duro comunicato dal club dopo le parole del suo uomo mercato:

"La A.S. Lucchese Libertas si dissocia ufficialmente da quanto dichiarato dal Direttore Sportivo, Antonio Obbedio, in occasione della conferenza stampa tenutasi martedì 8 maggio alle ore 14. La società si riserva inoltre di poter agire a tutela della propria immagine, in ogni sede, contro le frasi diffamatorie espresse dallo stesso".

Il ds dei rossoneri, intervenuto ieri in conferenza stampa, si era lasciato andare in alcune critiche verso la società: "Qui sono stati due anni di lacrime e sangue: giocatori che si pagano vitto e alloggio e sono al minimo sindacale. Spesso si sono pagati ecografie e risonanze perché la società in quel momento non poteva. Si sono fatti tanti ragionamenti per risparmiare. Per questa società il gruppo di lavoro è stato straordinario: siamo inattaccabili. Qui c'è gente che ha dato veramente il sangue. Come hanno detto i nostri tifosi: ambizione, rispetto, serietà, sogni di gloria, sudare e difendere la maglia per la città e per la Lucchese. Tutte queste parole i giocatori le hanno messe in pratica negli ultimi due anni. Lopez diceva che siamo una Cinquecento e a volte l'ha portata al massimo, come una Ferrari, sbarellando. Se fossimo andati come una Cinquecento saremmo stati al posto di Cuneo, Gavorrano e Prato. Se siamo arrivati qua, ci sarà anche dispiacere, ma qualcosa forse lo abbiamo fatto: salvaguardare la categoria con 3 giornate d'anticipo. Io devo ringraziare tutti i soci: Moriconi con le sue possibilità economiche non ha mai fatto prendere punti di penalizzazione alla società. Abbiamo rilanciato Bertoncini che l'anno prossimo tornerà nella categoria che gli compete. Tutti hanno dato l'anima: non c'è una persona che qua dentro non abbia dato l'impossibile, anche nelle ore notturne. Se fossimo andati ai playoff un piccolo premio lo avrebbero avuto i giocatori: i premi li ha messi la proprietà precedente sul contratto. Il 6 dicembre noi eravamo quinti in classifica, guarda caso in quel periodo sono iniziate le dinamiche societarie" glissa Obbedio che poi parla di una sua eventuale riconferma e quindi del suo futuro: "Non sta a me dirlo. Io ho un contratto con rinnovo automatico in caso di salvezza. L'obiettivo salvezza era stato prefissato a giugno scorso. Potevo andare a Monopoli, ma ho fatto un'altra scelta: siccome, così come Lopez, siamo persone riconoscenti abbiamo deciso di restare, anche con uno stipendio più basso".