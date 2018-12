© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

E' alquanto surreale la situazione che si sta vivendo adesso a Lucca. Come ormai è noto, la Lucchese è stata ceduta a una cordata capitanata da Aldo Castelli, che aveva fatto indire per le ore 16:00 una conferenza stampa per presentare il nuovo progetto.

Non digerito dai tifosi, che nel pomeriggio si sono presentati allo stadio - luogo della presentazione -, ma neppure da giocatori e staff tecnico. Proprio per un colloquio tra le parti, la conferenza non è ancora iniziata, e al momento non sappiamo neppure dire quali siano con esattezza i risvolti di questa paradossale vicenda. A ogni modo, su TuttoC.com, è possibile seguire in diretta live il tutto.