Lucchese, entro venerdì 800mila euro da versare per 80% quote

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Sul fronte societario della Lucchese c'è da registrare che entro venerdì 6 aprile alle 20 la 'Aigornetto Limited' di Lorenzo Grassini e Nicoletta Cardin dovrà versare 800mila euro a 'Città Digitali srl' di Giacomo Bini per entrare in possesso dell'80% delle quote rossonere. Per sapere però se l'operazione sarà andata a buon fine - come riportano i colleghi de Il Tirreno - bisognerà attendere lunedì 9 aprile e poi in settimana la stipula dal notaio. Se l'affare dovesse saltare Arnaldo Moriconi non si farà trovare spiazzato. Altri imprenditori gli si sarebbero infatti avvicinati per garantire l'iscrizione alla prossima serie C.