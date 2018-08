Lucchese, Falcone carica: "Annulliamo sul campo la penalizzazione"

Fonte: TuttoC.com

Wladimiro Falcone, nuovo portiere della Lucchese, ai social rossoneri si è presentato così: "Questa piazza è importante, ha disputato tanti anni in Serie C. Poi la presenza di mister Favarin è stata una cosa in più per venire qua. Lo conosco bene, so come lavora, è un professionista, abbiam lavorato insieme al Gavorrano. Insieme possiamo toglierci belle soddisfazioni. Ieri mi ha chiamato il diesse Obbedio e mi ha detto che qui in passato son stati tirati su dei bei portieri. A livello personale vorrei disputare più partite possibili e disputarle bene, per poi tornare alla Sampdoria con un bagaglio più ampio. Come squadra dobbiam annullare sul campo la penalizzazione il prima possibile, per raggiungere una salvezza tranquilla".