Lucchese, Favarin carica: "Usciamo dal campo senza rimorsi"

Fonte: TuttoC.com

La Lucchese è alla vigilia della trasferta di Alessandria ed il tecnico rossonero Giancarlo Favarin, in conferenza stampa, ha presentato così l’impegno.

“Il vantaggio di avere una squadra giovane sta nei tempi di recupero – ha affermato Favarin a proposito del fatto che i rossoneri sono all terza partita in settimana – ovviamente ci sono dubbi e incontrando una squadra di ottimo livello come l’Alessandria le preoccupazioni sono maggiori. Noi possiamo fare pochi calcoli ed affrontare le partite come abbiamo fatto finora. I risultati sono stati abbastanza positivi e l’impressione che ho avuto dall’ultimo allenamento è che ci sia grande voglia di far bene anche ad Alessandria. Da quello che ho visto – ha proseguito il tecnico parlando dell’avversario – l’Alessandria ha fatto una scelta di programmazione. La rosa è giovane, ma con elementi di ottima qualità, e l’allenatore sta facendo bene. È una squadra temibile, ci sono giocatori come Sartore, Bellazzini, Santini. Al di là del grande rispetto che abbiamo per l’Alessandria dovremo fare una grande partita per essere certi di uscire dal campo senza rimorsi”.