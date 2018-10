Lucchese, Favarin: “I nostri tifosi possono essere contenti”

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

Grande vittoria della Lucchese sull'Arzachena nel posticipo della settima giornata del girone A giocato alle 20,30 allo stadio “Porta Elisa”. Risultato mai in discussione con i rossoneri, stasera in completo bianco, che hanno calato il poker con Bortolussi, Provenzano, De Feo e Lombardo dagli undici metri. Ecco come mister Giancarlo Favarin ha commentato la vittoria ai microfoni di RaiSport: “Queste partite ci danno morale e stimoli, noi giochiamo sempre per vincere e questa sera credo che i nostri tifosi possano essere contenti. Bortolussi è un giocatore ritrovato e per noi fondamentale, impersona alla perfezione il carattere di questa squadra. Non a caso è il nostro capitano ed un grande esempio per tutti durante la settimana”. Lucchese sorpresa del Girone A? “Noi abbiamo una situazione pesante da assorbire, dobbiamo pensare solo al campo”, riporta TuttoC.com.