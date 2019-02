Lucchese, Favarin: "In qualche modo riusciremo a salvarci"

Fonte: tuttoc.com

Giornata di vigilia per la Lucchese, che domani sarà ospite del Cuneo nel recupero della ventiquattresima del girone A di serie C. Ecco le dichiarazioni del tecnico Giancarlo Favarin in vista del match del "Fratelli Paschiero":

"Conosciamo bene l'importanza della gara di domani. Si affronteranno due buone squadre, che meriterebbero posizioni di classifica ben diverse, ma che per le ben note vicissitudini extra-campo si stanno giocando la salvezza. Non possiamo sbagliare l'approccio a questa partita, è un fattore fondamentale. La prestazione a cui abbiamo dato vita contro l'Entella ha dimostrato che possiamo giocarcela contro tutti. I ragazzi sono consapevoli di tutto ciò ed è per questo che lavoriamo a mille all'ora, cercando di non farci distrarre da ciò che accade attorno a noi. Le rotazioni che abbiamo messo in atto nel fine settimana ci permettono di avere a disposizione giocatori freschi per questa partita delicatissima. La classifica? La nuova penalizzazione ci condanna ancora ai playout, ma sono certo che questo gruppo così forte caratterialmente riuscirà, in un modo o nell'altro, a conquistare la salvezza. Non molliamo di un millimetro, i nostri tifosi meritano il professionismo, venderemo cara la pelle fino all'ultimo istante".