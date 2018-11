Lucchese, Favarin: "Tre vittorie di fila? Inizia un nuovo campionato"

Ancora un vittoria, la terza di fila in campionato, per la Lucchese che ha risposto così alla maxi penalizzazione del TFN: "Non si poteva sbagliare, per noi ricomincia un altro campionato - commenta dopo la gara col Pro Piacenza il tecnico rossonero Giancarlo Favarin ai microfoni di gazzettalucchese.it - nel primo tempo avevamo un po' di timore, forse anche l'ambiente un po' soporifero, ma abbiamo tenuto in mano la gara. Nel secondo tempo approccio diverso, vittoria che non fa una grinza. Grande merito dei ragazzi, pensavo ci fosse qualche contrattempo, ma ero sicuro avrebbero comunque moltiplicato le energie. I tifosi sono stati veramente vicini a noi, sono contento e dedico a loro la vittoria: hanno fatto un grosso sacrificio oggi per essere qui visti i problemi di traffico. Il Pisa? E' una partita importante vogliamo continuare la striscia e vogliamo dare una grossa soddisfazione ai tifosi che sappiamo quanto ci tengono. I migliori? Bene Bernardini, Di Vito, Favale, Mauri, sicurezza Falcone e molto bene Lombardo, ma stasera quello che ha fatto veramente bene è stato De Vito. Sbavano già tutti a pensare a domenica, già ora ne parlano del derby".