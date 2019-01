Lucchese, Ghirelli incontra Moriconi. Il primo D-day dell'anno

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

"Dopo aver letto le ultime notizie sulla Lucchese sono preoccupato. Giovedì 3 gennaio, infatti, sarò a Lucca dove incontrerò Arnaldo Moriconi auspicando di avere un quadro completo sul club": parola del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che oggi, quindi, sarà a Lucca.

Con ragione di essere preoccupato, perché quello che è successo in data 28 dicembre non può lasciare tranquilli, e non deve nemmeno lasciare indifferenti.

Proprio poco prima della chiusura dell'anno, Arnaldo Moriconi ha infatti comunicato, dopo il colpo primaverile (la cessione a Lorenzo Grassini che ha lasciato la bella eredità di 11 punti di penalizzazione, poi ridotti a 8), un altro coup de théâtre: la cessione del 98% delle quote della Lucchese a una sorta di cordata romana (Pietro Belardelli?) formata da Aldo Castelli, Umberto Ottaviani e dall’ex guardialinee Enrico Ceniccola, con il primo che, nel corso della conferenza stampa di presentazione si è così espresso: "Rappresento degli imprenditori di Roma e non solo. Sono stato accostato a personaggi che neanche conosco. Non ho altro da dire. Abbiamo preso il 98% al prezzo simbolico di 1 euro, mentre Moriconi è rimasto con 1%". Cosa ci sia di logico in una frase del genere non è dato saperlo, specie perché risulta che anche dipendenti vari (siano essi giocatori, staff tecnico, logistico e altro) non sappiano più di quanto scritto. Nella sostanza, si lavora per non si sa chi, senza garanzie e certezze di alcun tipo.

Una situazione che proprio la squadra voleva denunciare al mattino del 28 dicembre, mediante una conferenza indetta per le 12:00 che è stata però cancellata quando è stato reso noto il passaggio di quote: a ogni modo, tutti compatti, squadra, staff e tifosi, hanno provato a fronteggiare la situazione anche se, con fogli e atti firmati (tutto infatti è stato registrato alla Camera di Commercio), possono purtroppo far poco.

L'appoggio che hanno però dalla Lega Pro - più o meno diretto (ma se Ghirelli si è esposto...) - non è cosa di poco conto, è ed francamente questa la Lega che si dovrebbe vedere più spesso, visto che alla fine le squadre non hanno mai così tante garanzie come può sembrare dall'esterno. E la storia lo dimostra, anche se da essa nessuno lo vuole imparare.

Un aiuto, quello della Lega, che pare essere determinante, visto che in città in pochi, se non i tifosi, hanno avuto a cuore le sorti del club. Stando a quanto riferito nei giorni scorsi da La Gazzetta dello Sport, la drammatica situazione all’interno della Lucchese potrebbe riflettersi anche sul campo di gioco, visto che, in assenza del pagamento degli arretrati dell'affitto, il Comune sospenderebbe la concessione del "Porta Elisa": ma perché l'amministrazione comunale non ha mai parlato prima di ora, come fece quella modenese all'epoca di Caliendo? Qualora poi suddetta amministrazione si fosse invece esposta in prima persona, con incontri e interventi interlocutori, chiediamo scusa della dimenticanza.

A ogni modo, ora, non resta che attendere. Il gioiellino costruito dal DS Antonio Obbedio e da mister Giancarlo Favarin rischia di essere ulteriormente danneggiato. A ora, il mercato in qualche modo si farà, ma se una certa situazione dovesse perdurare, probabilmente i due lasceranno Lucca. Perché va bene metterci la faccia come hanno fatto, va bene denunciare le situazioni senza peli sulla lingua come hanno fatto...ma a tutto c'è poi un limite.