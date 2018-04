Lucchese, Grassini: "Avremo programma ambizioso"

Fonte: TuttoC.com

Conferenza stampa societaria quest'oggi in casa Lucchese, nel corso della quale sono intervenuti Giuseppe Bini e Lorenzo Grassini, in rappresentanza delle due proprietà che ieri hanno sancito l'accordo di cessione delle quote. E' stato proprio Bini a prendere per primo la parola, ma solo per introdurre Grassini quale nuovo presidente rossonero: "Ieri pomeriggio abbiamo fatto la cessione dell'80% delle quote da Città Digitali a Aigornetto Limited, di proprietà mia e di mia moglie al 50% ciascuno. Inizia così una nuova avventura: soprattutto per noi perché è la prima volta per me e mia moglie nel mondo del calcio. E' stata una trattativa normale, al contrario di quanto scritto da qualche parte. L'unica cosa è che rappresentando una società calcistica ha delle dinamiche diverse da quelle di qualsiasi altra società. Questo ha comportato una esposizione mediatica diversa dal normale e con una fuoriuscita di informazioni più o meno vere ed esatte. Sentirmi chiamare presidente? Ha un effetto imbarazzante, ma non è tanto il titolo, è ciò che comporta: la fiducia che viene riposta in me e in questo titolo. Era stato richiesto da entrambe le parti alcune garanzie: abbiamo risolto questo problema amichevolmente ed entrambe hanno raggiunto ciò che volevano. Indicazioni sul prezzo e sulle modalità di pagamento abbiamo concordato di non darle. Tutto è stato fatto nel range di valutazione della prima trattativa".

Quindi si è passati ad analizzare l'organigramma e i progetti futuri: "Ad oggi non è stato definito nulla riguardo all'organigramma. Ovviamente verranno dati dei ruoli sia sulla parte sportiva sia sulla parte societaria. A mia moglie farei fare anche il presidente (ride, ndr), vorrei infatti strutturarla come azienda famigliare. Federico Vespa? Novità non ci sono né in positivo né in negativo. Lui ha ribadito che vuole entrare nella compagine, poi la percentuale la valuteremo. Il programma si butterà giù nei prossimi giorni, ma sarà ambizioso e avrà le coperture necessarie".