© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Dopo aver atteso inutilmente un segnale, i giocatori della Lucchese hanno deciso di mettere in mora la società. Nei giorni scorsi, assistiti dall'Associazione italiana calciatori, - riportano i colleghi di GazzettaLucchese.it - hanno fatto partire le lettere di messa in mora degli stipendi di gennaio e febbraio. Un segnale chiaro a richiamare la società alle proprie responsabilità e un passo che potrebbe permettere, anche se non nell'immediatezza, di chiedere lo svincolo.