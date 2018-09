Marco Borriello riparte dall’UD Ibiza. “Una scelta di vita e di progetto. È stata un’intuizione felice. Sono contento di vedere Marco felice. Ho notato grande forza di progettare da parte del presidente, che vuole far diventare l’UD Ibiza uno dei club più importanti della Liga Spagnola....

Non solo Pordenone: su Iocolano anche Siena e Virtus Entella

Sicula Leonzio, scatto per Juanito Gomez: superato il Delta Porto Tolle

Pro Vercelli, in caso di ripescaggio si pensa a Rigione per la difesa

Arzachena, obiettivo Dametto per il reparto difensivo

L'editoriale sulla C - Ancora 48 ore. Le prime sensazioni sulla sentenza

Catania, Biagianti non ha dubbi: "Meritiamo la Serie B"

Reggina, Praticò: "In C spese sproporzionate, le follie le lasciamo ad altri"

Brienza ancora a Bari: "Partiamo dalla polvere per tornare in paradiso"

Bisceglie, rinforzo in difesa: ha firmato Maccarrone

Catanzaro, annullata presentazione squadra: "La C può partire sabato"

Lucchese, idea Giovanni Tomi per la fascia

Altre notizie Serie C

La Lucchese è a caccia di un difensore di fascia sul mercato degli svincolati. Come riportato da gazzettalucchese.it , c'è interesse per l'esperto Giovanni Tomi . Mancino classe '87, Tomi nello scorso torneo ha ben figurato con la maglia della Sambenedettese, collezionando 37 presenze tra campionato, Coppa e playoff, condite da tre reti. Nel mirino dei rossoneri era finito anche Leonardo Longo, classe '95, che però sembra destinato al Bisceglie.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy