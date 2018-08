Lucchese, idea per la porta: la Sampdoria ha offerto Falcone

© foto di Federico De Luca

Come riferito da Il Tirreno, in casa Lucchese sono state avviate profonde riflessioni per quanto riguarda la porta. L'idea sarebbe quella di completare l'organico con un nome di esperienza, e nelle ultime ore sembrerebbero essersi mosse le acque intorno a Wladimiro Falcone. La Sampdoria ha infatti offerto il suo portiere classe '95, che Favarin ha già allenato nella passata stagione.