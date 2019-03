Come è noto, lunedì pomeriggio è stato staccato il contatore del gas allo stadio "Porta Elisa", e così i calciatori della Lucchese non possono neppure più fare la doccia calda dopo gli allenamenti: una soluzione per limitare un minimo l'ennesima umiliazione è stata trovata, e da ieri, come riferisce Il Tirreno, i giocatori sono ospiti di Vittorio Tosto, ex difensore dei colori rossoneri, al Centro Vignini e Fiondella.

Ma c'è un'altra questione, quella legata all’energia elettrica: la stessa non verrà staccata fino a lunedì 18 marzo, per un impegno preso tra il gestore e il DS della pantera Antonio Obbedio.