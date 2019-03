© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Torna a parlare dalle colonne de Il Tirreno l’imprenditore, e socio in affari di Arnaldo Moriconi, Pietro Belardelli che spiega di non aver ancora abbandonato l’idea di acquistare la Lucchese ed evitare la sua scomparsa: “A fine dicembre gli imprenditori romani che detengono il 98% mi offrirono la maggioranza assoluto. Ma secondo lei con l’ostracismo nei miei confronti io prendo la Lucchese senza aver come partner Arnaldo Moriconi? Dico solo questo, sto lavorando per il governo bulgaro con un appalto da 25 milioni legato alla trasformazione di un aeroporto da militare a cargo. Con Moriconi e Martinelli i rapporti si sono raffreddati. Io, ad esempio, avrei cambiato subito la fideiussione come voleva Ghirelli. Nonostante tutto basta una telefonata di Moriconi e io prendo il primo aereo e mi fiondo alla Sice. - conclude Belardelli - In 5 secondi trovo l’accordo e proviamo insieme a salvare la Lucchese. Dipende tutto da lui".