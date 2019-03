Lucchese, il settore giovanile non molla: si arriva alla fine della stagione

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

La Lucchese - non la proprietà della Lucchese, attenzione! - non molla, e il settore giovanile decide di resistere. Come riferisce gazzettalucchese.it, nella giornata di ieri, tutti i componenti gli staff delle formazioni giovanili hanno fatto sapere che, per non gravare sul bilancio del club, rimarranno in rossonero fino al termine della stagione a titolo gratuito. Gratis, si.

Questo il commento del DG della Libertas Elena Bruno, che insieme a Maurizio Gherardini, responsabile del settore, ha tenuto i colloqui con le parti:

"E' stato un gesto davvero bello, abbiano regolarizzato le spettanze di gennaio, assicurato il pagamento di febbraio e poi non abbiamo potuto che dire a tutti che da lì in poi, chi sarebbe rimasto, lo avrebbe fatto a titolo gratuito. Tutti hanno deciso, molti senza nemmeno pensarci un attimo, di rimanere. Devo ringraziare le famiglie e gli sponsor, primi tra tutti Marameo che sta facendo davvero molto e che spero riceva la simpatia dei tifosi rossoneri, possiamo assicurare che faremo ogni sforzo per non far mancare nulla ai ragazzi, ma serve che qualcuno ci aiuti per le prossime trasferte. Vogliamo finire la stagione".