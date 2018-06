Lucchese, Il Tirreno: "Closing atteso per la giornata di lunedì"

© foto di Luca Maggiani/TuttoLegaPro.com

Il Tirreno in edicola questa mattina fa il punto della situazione in casa Lucchese. Il Closing è atteso per lunedì ma senza bonifico sarà rottura, si legge sul quotidiano. Il dg in pectore Fabrizio Lucchesi fa sapere che lunedì sarà il giorno decisivo. Il legale di Grassini, avvocato Duccio Bari, ha pronta una nuova proposta irrevocabile d’acquisto. A mezzogiorno di lunedì la invierà tramite Pec. Se entro la giornata verrà accettata, Grassini entrerà in possesso dell’80% delle quote. Altrimenti closing e ognuno per la sua strada