Lucchese, Il Tirreno: "Ultime ore per disegnare la squadra"

Ancora due o tre rinforzi per la Lucchese. Il ds Obbedio è impegnato a completare la rosa da mettere a disposizione del tecnico Favarin. "Ultime ore per disegnare la squadra rossonera" titola Il Tirreno. "Un difensore centrale, un centrocampista ed esperienza e una seconda punta: queste le priorità del mercato rossonero. C’è tempo fino alle 20 di oggi per completare la rosa. Quella di ieri è stata una giornata interlocutoria all’Hotel Meilà a Milano per il Ds Antonio Obbedio. Intanto è quasi fatta per un altro giovane, Matteo Gabbia, 18 anni, polivalente centrocampista delle giovanili del Milan e nel giro della Nazionale. Rossoneri vicini al laterale Gennaro Armeno, 24 anni, del Novara (nella lista c’è anche Alessandro Celli, 24 anni, del Foggia). I nomi caldi restano il centrocampista Davì e l’esterno Nunzella. E, al di là delle smentite, di facciata resta aperto uno spiraglio per il difensore croato Markic, corazziere di 190 centimetri del Bisceglie".