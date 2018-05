Lucchese, incontro Moriconi-Grassini per parlare dell'iscrizione

Fonte: http://www.asluccheselibertas.com/

© foto di Luigi Gasia/TuttoLegaPro.com

La A.S. Lucchese Libertas comunica che, nella giornata odierna, Lorenzo Grassini e Arnaldo Moriconi si sono riuniti per parlare di alcuni aspetti relativi alla prossima iscrizione al campionato. L’incontro si è svolto oggi perché nella giornata di domani, Lorenzo Grassini, a causa di improcrastinabili impegni, non potrà essere presente alla già convocata assemblea dei soci. La nuova riunione si terrà pertanto a breve e la nuova data sarà fissata già nei prossimi giorni.