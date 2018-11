Lucchese, l'ex Anderlecht Jaadi in gruppo. Ma si cerca un difensore

La Lucchese continua a cercare un difensore per rimpolpare il reparto arretrato. Intanto, come riporta Gazzetta Lucchese, insieme al club rossonero si sta allenando Nabil Jaadi, classe 1996, ex Primavera dell'Udinese e in passato anche nella Nazionale Under 23 del Marocco. Esterno offensivo, è cresciuto nell'Anderlecht e in Italia, oltre che nel club rossonero, ha militato anche a Latina ed Ascoli. In avanti il club toscano è ben coperto ma per un innesto di valore mai dire mai...