Lucchese, Langella: "Vogliamo aggredire la Juventus U23"

Il tecnico in seconda della Lucchese Giovanni Langella ha parlato alla vigilia del match contro la Juventus Under 23 a Gazzetta Lucchese: "La squadra è viva e questa è la cosa principale, l’entusiasmo ed l’impegno quotidiano non mancheranno mai anche se chiaramente nel momento in cui le difficoltà aumenteranno sarà difficile gestire l’ambiente. Andando a parlare della partita posso solo dire che domani dovremo cercare di vincere, non possiamo più fare calcoli e la classifica non la guardo nemmeno perché mi deprime. La Juventus è una squadra che concede molto, ha perso 14 partite e nonostante le qualità e la tecnica individuali è alla nostra portata perchè noi facciamo più fatica con le squadra che non ci lasciano giocare. Il nostro ideale di gioco direbbe di affrontare la Juventus aggredendoli alti ma dobbiamo tenere conto che abbiamo giocato già due partite questa settimana e dobbiamo anche gestire i giocatori. Bisogna considerare che la squadra è stanca e cambiando i giocatori magari i meccanismi non saranno i più fluidi. Sicuramente, però, l’atteggiamento dovrà essere aggressivo, non possiamo più permetterci partite come il secondo tempo di Arzachena. De Vito ha un problema al polpaccio e lo stiamo ancora valutando, mentre De Feo ha alcuni problemi personali che sta cercando di risolvere, lui è molto importante per questa squadra. Gabbia, come anche Lombardo, sta giocando tantissimo ed è normale che ci sia qualche piccolo cedimento. Greselin, come altri che hanno giocato un po’ di meno, quando è stato chiamato in causa ha risposto bene. Per quanto riguarda Strechie, per lui sarebbe la terza partita consecutiva e non siamo sicuri che possa farcela. Il riposo arriva in un momento propizio, così potremo preparare i due derby fuori casa al meglio, sempre che ce lo permettano”.