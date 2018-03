Lucchese, Lopez: "Buon primo tempo, poi ci siamo disuniti"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Il tecnico della Lucchese Giovanni Lopez ha commentato così lo 0-0 contro il Gavorrano: “La partita è finita lì, le squadre erano condizionate. Mi era capitato un caso analogo da giocatore in un Vicenza-Chievo, ma allora però la partita fu sospesa. Prima devo dire che avevamo fatto un ottimo primo tempo, con alcune occasioni, soprattutto quella più clamorosa e nitida di Fanucchi, e senza concedere nessuno spazio agli avversari. Poi ci siamo disuniti e a quel punto non siamo più una squadra. C'è da migliorare, lo sappiamo. Fanucchi è un giocatore straordinario che si sta allenando bene da poco. Poi è calato nel finale. Alternative non ce ne sono, è un elemento che fa cambiare la squadra, speriamo di riaverlo al massimo. Sappiamo che dobbiamo crescere e fare meglio sotto l'aspetto offensivo, ma guardo anche le cose positive. La linea difensiva lavora bene e non abbiamo preso gol. Ripartiamo dal buono del primo tempo", riporta TuttoC.com.