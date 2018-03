Lucchese, Lopez: "Domani vinceremo contro la Viterbese"

© foto di Francesco Inzitari/ILoveGiana

Ad un giorno dalla sfida interna contro la Viterbese nel turno infrasettimanale di martedì sera ha parlato l’allenatore della Lucchese Giovanni Lopez. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Bisogna digerire la sconfitta di Carrara, che ci brucia, ma andiamo avanti e lavoriamo. Fortunatamente martedì si torna già in campo. Non sono preoccupato per la classifica, i valori alla fine vengono fuori e sono consapevole delle qualità dei miei ragazzi. Giochiamo un calcio che è uno dei migliori del campionato, purtroppo ci manca un bomber: con un giocatore da doppia cifra attualmente avremmo circa 40 punti. Comunque sono consapevole delle nostre qualità e so che ci salveremo. Situazione della rosa? Abbiamo fuori Tavanti squalificato, Baroni in Nazionale, Cecchini, Shekiladze, Del Sante e Merlonghi. In panchina porterò Mingazzini, Razzanelli, Russo, Mugelli, uno tra Bortolussi e Parker e uno tra Buratto, Nolè, Arrigoni e Damiani. Pensavo di poter recuperare molti, invece non è possibile e malgrado questo noi domani vinceremo la partita. Per quanto riguarda la formazione potrebbe essere l’ora di Parker: è un giocatore che non ha mai esordito da titolare, ora vedremo come risponde in allenamento".